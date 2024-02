Una foglia di marijuana spunta sulla facciata di Montecitorio

"Questa sera abbiamo proiettato insieme a Meglio Legale una foglia di marijuana sulla facciata di Palazzo Montecitorio: dopo che oggi la Germania ha la legalizzato la cannabis, in Italia si sceglie di favorire la mafia invece che la legalità e la sicurezza. La Germania dimostra che legalizzare la cannabis è possibile. Facciamolo: basta votare le nostre proposte di legge già depositate che vanno proprio nella direzione indicata da Berlino, e c'è la possibilità di firmare per la proposta di legge di iniziativa popolare Io Coltivo". Lo scrive il segretario di +Europa, Riccardo Magi, pubblicando le immagini della foglia di marijuana proiettate sulla facciata di Montecitorio.

La presidente di Meglio Legale Antonella Soldo, insieme a Magi, al segretario di Radicali Italiani Matteo Hallissey e il tesoriere Filippo Blengino, e a Marco Perduca, sono stati fermati, scrivono in una nota i Radicali, e identificati dalla polizia mentre si trovavano davanti Montecitorio, "semplicemente per denunciare l'inattività del parlamento italiano sulla legalizzazione della cannabis con la proiezione" della foglia di marjuana. "Tempi bui - conclude la nota - per la democrazia".









