Berlusconi: "Chi non vota non è un buon italiano"

"Vorrei ricordare a tutti i nostri concittadini il dovere di andare a votare, perché chi non vota lascia agli altri di decidere sul futuro del suo comune e della sua città, quindi chi non vota non è un buon cittadino, non è un buon italiano". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un nuovo videomessaggio registrato al San Raffaele dove è ricoverato, diffuso in occasione delle elezioni amministrative di domenica e lunedì.



"Questo voto alle amministrative - ha aggiunto - può incidere sul peso del nostro governo". "Io sono ancora e purtroppo al San Raffaele. Ma per voi ho messo anche questa mattina camicia e giacca" è l'incipit del messaggio e poi riferendosi alle elezioni previste nel weekend in 700 Comuni e città italiane, ha detto: "Voglio ricordarlo a tutti gli elettori di Forza Italia, ma anche agli altri elettori dei partiti che formano la maggioranza del governo attuale di cui noi siamo la spina dorsale e voglio anche ringraziare quegli elettori che nei settecento comuni, là dove ci sarà un nostro candidato capace e convincente, daranno a noi e a Forza Italia il loro voto".