Elezioni comunali: il 14 e 15 maggio al voto

Arriva la prova sui territori. Domenica e lunedì si vota in poco meno di 600 comuni. In Sicilia e Sardegna le urne si apriranno la settimana successiva, il 28 e 29 maggio: sono altre 200 città. In tutto, poco meno di sei milioni e mezzo di elettori saranno chiamati a scegliere il sindaco.

Per il centrodestra l'obiettivo è confermare l'onda lunga del voto di settembre, della vittoria alle politiche che ha portato Giorgia Meloni al governo. Per il centrosinistra l'esame è duplice. Uno è sull'alleanza Pd-M5s, almeno in quei comuni dove è stato raggiunto l'accordo: su 17 capoluoghi al voto, la coalizione giallo-rossa corre in sei. L'altro è sull'effetto Elly Schlein. "Questo appuntamento - ha detto nei giorni scorsi il responsabile Enti Locali del Pd, Davide Baruffi - può dare un senso di inversione di tendenza rispetto alle politiche".

I comuni considerati test sono Ancona e Brescia, che il centrodestra spera di strappare al centrosinistra. Ma anche Vicenza, che il centrosinistra col Terzo polo spera di portar via al centrodestra. Gli andirivieni dei leader su e giù per l'Italia a far comizi conferma il peso che le forze politiche danno all'appuntamento. Così come quel certo fermento delle ultime ore sui temi più direttamente legati al quotidiano, come il caro affitti, con le visite ai ragazzi accampati nelle tende davanti le facoltà: alla Sapienza di Roma sono andati Giuseppe Conte ed Elly Schlein. In campagna elettorale, il centrodestra ha messo in campo i vertici del governo, schierando le tre punte.

La presidente del Consiglio e leader di FdI Meloni, il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini e il vicepremier e coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani sono stati sul palco insieme ad Ancona, lunedì. Replicano a Brescia, in chiusura di campagna elettorale. Schlein e Conte, invece, hanno fatto tour separati, senza incrociarsi nemmeno quando le agende prevedevano comizi nelle stesse città e lo stesso giorno. La segretaria Pd chiude in Toscana: Pisa e Siena, entrambe governate del centrodestra. Mentre Conte chiude in Puglia: Altamura, Ostuni e Brindisi. La scelta del centrodestra delle iniziative unitarie ad Ancona e Brescia non è casuale. Ancona è l'unico capoluogo di regione al voto. La città è storicamente una roccaforte rossa, ma questa volta è ritenuta contendibile: Daniele Silvetti, di Forza Italia, sfida l'assessore uscente Ida Simonella, sostenuta da centrosinistra e Terzo polo. Stesso obiettivo del centrodestra a Brescia: vincere col leghista Fabio Rolfi e strapparla al centrosinistra, che corre col Terzo polo e schiera Laura Castelletti. Situazione ribaltata a Vicenza: Giacomo Possamai, del Pd, sfida il sindaco uscente Francesco Rucco, civico di destra.

I capoluoghi in cui alle scorse elezioni vinse il centrodestra sono 10: Vicenza, Sondrio, Treviso, Terni, Imperia, Pisa, Massa, Siena, Ragusa e Catania. Sei quelli in cui vinse il centrosinistra: Teramo, Ancona, Brescia, Brindisi, Latina e Trapani. A Siracusa il sindaco uscente è di Azione. Pd e M5s sfideranno insieme i candidati di centrodestra a Brindisi, Latina, Pisa, Teramo, Catania e Siracusa. Centrosinistra e terzo polo saranno alleati ad Ancona, Brescia e Vicenza. Nessuna coalizione vede insieme M5s e Terzo polo. Anche Latina sarà tenuta d'occhio: Damiano Coletta, che la strappò al centrodestra, corre di nuovo, dopo il commissariamento del Comune. M5s e Pd sono insieme: "Siamo gioiosi che attorno al progetto si siano raccolte sia le liste civiche che naturalmente il M5s", disse Schlein in un comizio. "Per vincere - ha ribadito in questi giorni il responsabile enti locali del Pd, Baruffi - c'è bisogno di costruire delle alleanze, un quadro di un nuovo centrosinistra, che torni ad essere competitivo per battere la destra nelle urne". Il centrodestra prova a riconquistare Latina con Matilde Celentano.