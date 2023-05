Scontro Italia-Francia sui migranti. Salta il bilaterale Tajani-Colonna

Attacco da Parigi sul tema dei migranti. Giorgia Meloni è "incapace di risolvere i problemi migratori" dell'Italia, ha detto il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin.

Non tarda la risposta dell'Italia. "Non andrò a Parigi per il previsto incontro con Colonna. Le offese al governo ed all'Italia pronunciate dal ministro Darmanin sono inaccettabili. Non è questo lo spirito con il quale si dovrebbero affrontare sfide europee comuni". Lo ha twittato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Salta quindi la missione del ministro degli Esteri Antonio con la collega francese Catherine Colonna: un bilaterale previsto da tempo.

Paris "spera" che la visita del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, venga "riprogrammata rapidamente". E' quanto fa sapere il governo francese.

Non andrò a Parigi per il previsto incontro con @MinColonna .Le offese al governo ed all’Italia pronunciate del ministro @GDarmanin sono inaccettabili.Non è questo lo spirito con il quale si dovrebbero affrontare sfide europee comuni. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 4, 2023

Intervistato da RMC su alcune affermazioni del Rassemblement National riguardanti la situazione alla frontiera franco-italiana, Darmanin ha sostenuto che la premier italiana "è incapace di risolvere i problemi migratori" dell'Italia, Paese che conosce "una gravissima crisi migratoria", ha detto.

"La signora Meloni" - ha affermato il ministro dell'Interno francese - che guida "un governo di estrema destra scelto dagli amici della signora Le Pen, è incapace di risolvere i problemi migratori per i quali è stata eletta".

Ue, sono i Paesi a scegliere il porto di sbarco

"Abbiamo ripetuto più volte che sono i Paesi membri a essere responsabili delle operazioni di soccorso e salvataggio e anche della designazione del porto più sicuro" per gli sbarchi dei migranti. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea Anita Hipper rispondendo a una domanda sulla scelta dell'Italia di far sbarcare a La Spezia i migranti soccorsi dalla Geo Barents. "La nostra posizione è sempre la stessa sul salvataggio delle vite: si tratta di un obbligo morale e giuridico per i Paesi membri ai sensi del diritto internazionale", ha evidenziato la portavoce.