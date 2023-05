Libia: Meloni vede Haftar, focus sui flussi migratori verso l'Italia

C'è in particolare la crescita senza precedenti del fenomeno migratorio verso l'Italia, a quanto si apprende, fra i temi di reciproco interesse su cui si sono confrontati la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il generale libico Khalifa Haftar nell'incontro durato circa due ore a Palazzo Chigi. Haftar è in visita a Roma per proseguire il dialogo sulla stabilizzazione della Libia e del Nord Africa.

Nel corso del faccia a faccia, Meloni ha ribadito che l'Italia conferma il sostegno all'azione delle Nazioni Unite in Libia nella rivitalizzazione del processo politico che possa portare ad elezioni presidenziali e parlamentari entro la fine del 2023.

Il 28 gennaio Meloni è stata a Tripoli, dove ha incontrato il primo ministro del Governo di unità nazionale libico, Abdelhamid Dbeibah.