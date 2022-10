Dal price cap al Ttf, il glossario della crisi

Una parola 'tecnica' per ogni misura. La crisi energetica in Europa parla un linguaggio dentro al quale spesso non è facile districarsi. Ecco in ordine alfabetico le proposte su cui si confrontano i capi di Stato e di governo riuniti a Bruxelles, alla ricerca di un cammino comune per abbassare i prezzi dell'energia e delle bollette dei cittadini.

* ACQUISTI COMUNI - Si tratta di una nuova piattaforma Ue per coordinare l'acquisto congiunto di gas con cui riempire degli stock. Prevede una partecipazione obbligatoria dei Paesi membri per almeno il 15% del volume.

* COESIONE - I Paesi potranno dirottare i fondi per i territori della programmazione 2014-2020 non ancora impegnati, fino a un massimo di 40 miliardi, per la crisi energetica.

* ECCEZIONE IBERICA - Si tratta di un limite al prezzo del gas sul modello di quello attuato da Spagna e Portogallo.

Andrebbe però finanziato con sussidi nazionali.

* PRICE CAP - In italiano, tetto al prezzo del gas. E' il nodo della discordia più grande tra i Paesi Ue. Bruxelles ha aperto alla possibilità di un meccanismo di correzione del mercato dinamico e temporaneo (la sua durata massima sarebbe di tre mesi) per prevenire picchi estremi di prezzo. Sul tavolo anche un price cap per limitare la volatilità dei prezzi infra-quotidiani.

* SURE 2 - Quello originale è il fondo da 100 miliardi di euro in prestiti varato durante la pandemia per finanziare tramite l'emissione di debito comune le Cig e gli schemi nazionali contro la disoccupazione. Oggi alcuni Paesi, tra cui Italia e Francia, ne chiedono un remake per fare fronte al caro energia.

* TAGLIO DELLA DOMANDA - L'obiettivo già concordato nel maxi piano energetico RePowerEu del taglio del 15% dei consumi di gas diventa obbligatorio tramite l'attivazione dello stato di allerta Ue.

* TTF - Acronimo di Title Transfer di Amsterdam, il principale mercato europeo di riferimento per lo scambio del gas naturale, sarà affiancato da un nuovo indice di riferimento entro aprile 2023.