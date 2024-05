Alessandrini, si può fare politica anche in cura oncologica

"Mi sono chiesta se dovessi fermarmi ma ho deciso di non farlo. Posso fare politica in un partito che mette al centro la persona e posso dare una mano a tutti coloro che, come me, vivono questo momento": Valeria Alessandrini ha illustrato così la sua candidatura alle europee per la Lega dopo avere annunciato di essere "in cura a livello oncologico-senologico". "A Terni ci sono grandi professionisti a livello medico e anche umano" ha sottolineato con il segretario umbro del carroccio Riccardo Marchetti e il vicesegretario federale Andrea Crippa.

"Ringrazio Matteo Salvini e il mio partito - ha detto ancora Alessandrini -perché hanno dimostrato per l'ennesima volta fiducia nella mia persona e nel mio impegno. Fermarmi avrebbe significato chiudere le porte alla mia energia, che ancora ho e forse più di prima. Nonostante le cure a cui mi sottopongo ho la possibilità di fare politica e portare avanti la campagna elettorale. A livello governativo e quindi regionale mi sono messa in contatto con la presidente Donatella Tesei e l'assessore Luca Coletto, per dialogare con pazienti, associazioni, una realtà composita le cui istanze possono essere portare in Europa per aiutare il personale medico e le strutture, sostenere i fondi di ricerca e i nostri giovani che possono specializzarsi in ambito oncologico. Mi vedrete impegnata a fondo per tutti coloro che, come me in questo momento, vivono una battaglia".



