Tajani, 'non confondiamo diritti omosessuali con teoria gender'

"Non confondiamo la teoria del gender con i diritti delle coppie e delle persone omosessuali".

Così il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, ai giornalisti che gli hanno chiesto, a margine di un incontro elettorale a Verbania, un commento sulla mancata firma dell'Italia al documento per la promozione delle politiche Ue a favore delle comunità Lgbt+. "Ieri ho ricevuto al ministero l'associazione interna che riunisce queste persone - ha aggiunto Tajani -. Nell'incontro ho ribadito che per me ogni persona ha il diritto di esprimersi. La teoria gender non c'entra nulla, io ho la stessa posizione che ha avuto la presidente del Consiglio nella sua dichiarazione. Il voto sul documento riguarda un'altra cosa, le perplessità del ministro (Roccella, ndr) mi sembra che siano sulla teoria gender, non sui diritti delle persone: sono cose diverse".





