Tajani: 'In Europa FI mai alleata con Afd'

"Sulle alleanze europee, noi siamo nel Ppe, la prima forza che c'è. Certamente non faremo mai alleanze con Alternative für Deutschland perché è alternativo al nostro modo di pensare". Così il leader di FI Antonio Tajani, dopo le parole del segretario leghista Matteo Salvini, secondo cui "se certa politica italiana, ahimè anche nel centrodestra, preferisce Macron a Le Pen, fa una scelta molto chiara". "Io ho vinto con un'alleanza fra popolari, conservatori e liberali nel 2017, anche se poi la Lega non mi votò - ha aggiunto l'ex presidente del Parlamento Ue -, però abbiamo sconfitto la sinistra con questa coalizione".

"Mai con Macron quando ipotizza l'invio di truppe di terra, soldati a morire in Ucraina. L'Ucraina la stiamo sostenendo con aiuti economici, militari, umanitari e da ministro io sono già in contatto con il ministero" competente ucraino per "dare una mano" alla ricostruzione "a guerra terminata", ha detto il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini a Radio Cusano Campus. Ma ciò che dice il "guerrafondaio Macron" è "pericoloso, una follia", va "fermato". "Se certa politica italiana, ahimè anche nel centrodestra, preferisce Macron a Le Pen, fa una scelta molto chiara", per la Lega "tutta la vita Le Pen", ha poi aggiunto Salvini.

Di rimpasto di governo dopo le Europee "non si è mai parlato, non è all'ordine il giorno - ha detto anche Tajani, a margine dell'incontro con i segretari regionali, provinciali e delle grandi città del partito, in vista delle Europee -. Il rimpasto non serve, il governo per quanto mi riguarda va bene, i risultati ci sono, basta vedere i dati dell'occupazione e dell'economia: nonostante le difficoltà vanno nella direzione della crescita. Continueremo a lavorare, però non vedo perché devono esserci rimpasti di governo. Lo scrivono i giornali, sono libere valutazioni. Non corrispondono alla sostanza del dibattito politico".

