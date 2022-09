Centrodestra in piazza del Popolo, a colpo d'occhio più bandiere FdI

In attesa dei leader del centrodestra a Roma, per la chiusura della campagna elettorale, i manifestanti in piazza del Popolo stanno sventolando centinaia di bandiere dei tre partiti. A colpo d'occhio sembrano prevalere quelle di Fratelli d'Italia, ma non mancano i vessilli della Lega e più sparuti quelli di Forza Italia.

In fondo alla piazza sul muro del Pincio c'è un un maxi striscione di FdI con la scritta 'Noi siamo Gorgia' e una foto della leader di partito. Su altri striscioni in piazza si legge "E' tempo di patria" firmato da Gioventù nazionale Roma o "Meno tasse più lavoro" da parte di elettori di FI. La colonna sonora dagli altoparlanti per ora alterna brani classici ad altri più moderni e sembra ricordare quella sentita domenica scorsa al raduno leghista di Pontida, tra Riccih e Poveri, Vasco, D'Argen D'amico, Rino Gaetano o Edoardo Bennato.