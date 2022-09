Meloni 'vince' applausometro in piazza

Record di applausi per Giorgia Meloni rispetto agli altri leader del centrodestra saliti sul palco di piazza del Popolo a Roma. Con il suo intervento la presidente di Fratelli d'Italia ha chiuso la manifestazione organizzata dalla coalizione in vista delle elezioni di domenica. Gli applausi più forti sono scattati quando ha arringato i manifestanti urlando "C'è aria di libertà. È arrivato il momento di non turarsi il naso", poi durante l'appello ai partiti rivali a "uscire allo scoperto" sulle alleanze e nei passaggi su difesa degli interessi nazionali, contro le restrizioni delle libertà causa covid e su sicurezza e lotta ai migranti irregolari.

Durante il suo intervento hanno continuato a sventolare le bandiere blu di Gioventù nazionale. Meloni ha poi stoppato i fischi partiti da alcuni manifestanti quando lei ha citato i nomi dei leader rivali. "No, noi non fischiamo nessuno ché noi siamo gente di un certo livello", ha detto.