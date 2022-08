M5s: chiuse candidature, Dibba e Casalino non ci sono

Alessandro Di Battista e Rocco Casalino, portavoce di Giuseppe Conte, secondo quanto si apprende da fonti del Movimento 5 stelle, non hanno presentato l'autocandidatura per partecipare alle parlamentarie del prossimo 16 agosto. Il limite per inoltrare la domanda era segnato per oggi alle ore 14:00 di oggi.

Agenzia ANSA Appendino: "Mi metto a disposizione del M5s candidandomi" - Politica "Sono qui per dirvi che ho deciso di mettermi a disposizione della comunità del Movimento 5 Stelle e del progetto di Giuseppe Conte, candidandomi alle prossime elezioni politiche". Così Chiara Appendino, ex sindaca di Torino, in un post sui social (ANSA)