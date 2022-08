Parlamentare M5s Manzo pronta a ricandidarsi

Teresa Manzo è una delle parlamentari 5 Stelle che si propone per una nuova candidatura. Lo ha annunciato la stessa deputata con un post su Facebook rivolto agli attivisti. Trentacinque anni, eletta per la prima volta nel 2018 nel collegio di Castellammare, monti Lattari, penisola sorrentina, Manzo, in questi anni, si legge in una nota, "ha svolto un ruolo di primo piano come costante punto di riferimento dei meetup della provincia di Napoli, ma la sua azione parlamentare si è allargata anche a livello nazionale interessandosi in particolare di lavoro, in collaborazione con le associazioni dei precari e degli stagionali".