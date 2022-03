Draghi a Napoli, patto per città poi incontro con i profughi ucraini

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è arrivato al Maschio Angioino per la firma del Patto per Napoli. Ad attenderlo ci sono il sindaco, Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ed il prefetto di Napoli, Claudio Palomba.



"Grazie per l'accoglienza splendida". E' così che il premier Mario Draghi ha salutato, al suo arrivo a Napoli, il sindaco Manfredi ed il governatore De Luca.

Alle 12, presso la Basilica Santa Maria della Sanità, il premier incontrerà i profughi ucraini accolti in queste settimane dai volontari della Fondazione di Comunità San Gennaro. Presenti il vescovo ausiliare di Napoli, il console ucraino Kavalenko Maksym e padre Antonio Loffredo. A seguire è prevista la visita delle catacombe di 'San Gaudioso' gestite dalla Cooperativa sociale La Paranza.