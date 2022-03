Patto Napoli:striscione disoccupati davanti Maschio Angioino

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAR - Uno striscione davanti alla rampa del Maschio Angioino, a Napoli, dove oggi è atteso il premier Draghi per la firma del Patto per la città, è stato affisso dalle prime ore di questa mattina dai disoccupati del movimento di lotta 'Disoccupati 7 novembre'.

'No armi, sì lavoro, Draghi puos e sord! (posa i soldi, ndr)', il testo dello striscione che è stato affisso. (ANSA).