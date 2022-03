Soldati ucraini cantano in un video ninna nanna ai bimbi nei rifugi

'Dormi bimbo bello, papà ti sta proteggendo': è la ninna nanna che i soldati ucraini, accompagnati da alcune star andate al fronte per combattere i russi, hanno registrato in un video per i loro bambini nei rifugi, sotto le bombe. Il video, riporta l'agenzia Unian, oltre alla ninna nanna cantata dai combattenti ucraini è corredato da una serie di immagini e filmati di bambini ucraini costretti a passare la notte nei rifugi antiaerei e negli scantinati.