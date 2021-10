Un bambino di due anni in Florida ha ucciso per errore la madre con un colpo di pistola mentre la donna era collegata su Zoom con i colleghi di lavoro. L'arma era stata lasciata carica e senza sicura dal padre in uno zainetto. L'uomo, un ventiduenne, è stato arrestato con l'accusa di omicidio colposo. La donna aveva 21 anni.