Natale: Iv non sarà alla riunione con i capi delegazione, le scelte siano chiare

Iv non parteciperà alla riunione dei capidelegazione con il presidente Conte convocata alle 12,30. Lo si legge in una nota. "La ministra Bellanova è tutt'ora impegnata - come sanno da tempo sia il presidente Conte che i capidelegazione - in una missione a Bruxelles a tutela del Made in Italy agroalimentare e rientrerà in serata. La posizione di Iv - affermano - è chiara, ribadita nelle ultime ore anche da Renzi: sulle ulteriori misure da adottare il partito sosterrà lealmente la posizione del governo, purché si decida tempestivamente e si diano ai cittadini regole chiare".

La riunione e i capidelegazione della maggioranza chiamata a decidere sulle misure restrittive da mettere in campo nel periodo festivo si terrà all'ora di pranzo circa. Un orario non è stato ancora fissato ma, stando a quanto spiegano fonti di governo, orientativamente la riunione si terrà subito dopo l'intervento di Conte all'incontro organizzato dalla Commissione straordinaria sui diritti umani. Intervento previsto alle 12:30. E' iniziato da alcuni minuti, invece, l'incontro tra governo e Regioni sulle nuove misure restrittive.