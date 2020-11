Calabria: Conte, cerco profilo adatto, serve prospettiva

E' ancora aperta la questione della Calabria dopo il passo di lato dell'ex rettore della Calabria Eugenio Gaudio. "Non ci sfugge che una gestione commissariale, che deve essere straordinaria, si trascina da dieci anni- ha detto il prmier Giuseppe Conte nell'incontro con i sindaci calabresi - rischiando di essere ordinaria. Dobbiamo lavorare per dare alla gestione commissariale una prospettiva temporale ben delimitata". "Avvertiamo forte - ha sottolineato - la responsabilità di individuare un profilo adatto per il commissario alla sanità calabrese".

"Si prenderanno qualche giorno in più" per la scelta del commissario alla sanità in Calabria "perché hanno capito che c'è grande necessità. Hanno capito l'errore che è stato fatto e vogliono scegliere un personaggio che risolva il problema della sanità", ha detto il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo al termine dell'incontro a palazzo Chigi.