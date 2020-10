Dpcm: riunione dei capi delegazione con Conte alle 16

Il governo al lavoro per il varo del nuovo Dpcm sulle misure anrti Codiv per far fronte all'emergenza. Oggi, alle 16, è prevista una riunione dei capi delegazione con il premier Giuseppe Conte. Secondo quanto si apprende da fonti di governo, la riunione potrebbe avere lo stesso schema di partecipanti di quella in programma ieri sera e poi rinviata.

La riunione è stata convocata per questo pomeriggio dopo che, per motivi di agenda di alcuni ministri, ieri era stata annullata. Presente, tra i capi delegazione, il ministro della Sanità Roberto Speranza.

Intanto sono saliti a 1.100 i nuovi contagiati in Lombaria, ha reso noto l'assessore, Guido Gallera.

Speranza, non siamo fuori dalla fase difficile. Riunione d'urgenza domenica del Cts