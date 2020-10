Covid: Conte, spinta Ue per 200-300 milioni di vaccini

"Ci siamo confrontati con Ursula Von Der Leyen e la commissione. L'Italia ha lavorato in prima linea e oggi possiamo dire che con l'Ue stiamo finanziando sette gruppi farmaceutici che stanno moltiplicando le linee di produzione dei vaccini, a prescindere da chi arriverà per primo. Questo ci consentirà di poter predisporre da subito - abbiamo già firmato i contratti - 200 o 300 milioni di dosi, che riguarderanno non solo i cittadini europei ma anche Paesi a reddito medio e basso perché l''Europa ha un cuore grande". Lo dice il premier Giuseppe Conte alla Fiera del Levante di Bari.

"Al Consiglio europeo abbiamo condiviso le preoccupazioni" per la pandemia da Covid: "Ci sono Paesi in maggiore difficoltà. In questo momento l'Italia è in una condizione migliore rispetto ad altri Paesi. Ma bisogna tenere alta l'attenzione perché la curva non sfugga al controllo epidemiologico. Non ce lo possiamo permettere".



"Da giovedì qui al sud è entrata in vigore la "fiscalità di vantaggio". E' una misura concreta, importante, che trae origini non da un incentivo o da un favore ma dalla constatazione che fare impresa al sud è più complicato. Con la riduzione del costo del lavoro, che non intaccherà il potere d'acquisto dei lavoratori, creiamo la premessa perché le imprese del Sud possano recuperare il gap competitivo. E, ci siamo già predisposti con l'a commissione Ue, questa misura deve essere duratura, il nostro orizzonte è decennale e di una misura progressiva".

"A breve vareremo un ulteriore decreto per sostenere difficoltà di capitalizzazione delle grandi imprese, anche con strumenti obbligazionari".

"Nelle prossime ore firmerò il decreto per individuare i cantieri oggetto del decreto semplificazioni, nominando commissari incaricati di accelerare i tempi". Lo dice il premier Giuseppe Conte alla Fiera del Levante di Bari.