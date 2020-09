De Micheli: 'Profonda riforma sul comparto aereo'

"Sul fronte aereo si svilupperà una profonda riforma che riguarderà più settori del comparto". Lo ha detto il ministro dei trasporti, Paola De Micheli, nel corso di "Italia 2021 - Competenze per riavviare il futuro", l'appuntamento promosso da PwC Italia sulla mobilità. "C'è l'arrivo della NewCo Alitalia - ha aggiunto - ma c'è anche la riforma che riguarda il regolamento di Enac, il cui processo dovrei riuscire a completare proprio domani. Poi c'è il nuovo piano degli aeroporti".

"Ci sono una serie di aeroporti minori- ha aggiunto De Micheli - che hanno la necessità di avere un forte stimolo sugli investimenti". "Dovevamo fare il piano nella primavera di quest'anno - ha concluso - ma il Covid ci ha ritardato il percorso. Apriremo le consultazioni con le associazioni di categoria e con gli operatori aeroportuali all'inizio di ottobre".

"Sul fronte della tutela dei lavoratori noi abbiamo rafforzato non solo il sistema della cassa integrazione ma anche il fondo volo che serve all'integrazione salariale per chi è in cig - ha aggiunto la ministra - . Abbiamo integrato il fondo in modo tale da avere un orizzonte temporale di copertura sia per la crisi Alitalia che Air Italy e sufficiente per recuperare tutto il personale. Quindi c'è un pacchetto che riguarda Alitalia ma non solo".

Il piano industriale per il personale di Alitalia - ha sottolineato - e l'iniezione del personale attualmente in cassa integrazione seguirà un "timing che guarderà all'incremento del numero dei voli, l'applicazione del piano industriale sulla tipologia delle tratte e l'andamento del mercato"