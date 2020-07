Coronavirus, Mattarella: "Confido che la Ue adotti soluzioni innovative"

"Di fronte a sfide come la pandemia in corso i nostri Paesi sono oggi chiamati a collaborare ancor più strettamente: confidiamo che l'ormai imminente Consiglio Europeo, attraverso strumenti consolidati e soluzioni innovative di grande respiro, sappia nuovamente dimostrare che l'Europa sa interpretare la vita dei propri cittadini e li affianca nelle difficoltà.

Slovenia e Italia sapranno lavorare insieme per raggiungere anche questo importante risultato". Lo sottolinea il presidente Sergio Mattarella in un intervento al "Piccolo" in occasione della visita a Trieste assieme al presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor.