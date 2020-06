Ustica, anche Fico al 40/o anniversario

(ANSA) - BOLOGNA, 24 GIU - Ci sarà anche il presidente della Camera Roberto Fico alla commemorazione del 40/o anniversario della Strage di Ustica, sabato a Bologna. Lo ha annunciato il sindaco di Bologna Virginio Merola, nella conferenza stampa di presentazione delle iniziative.

"Sappiamo quello che è successo la sera del 27 giugno 1980, sappiamo che è avvenuto un atto di guerra in tempo di pace.

Chiediamo ancora una volta di individuare gli aerei che volavano intorno al DC9 Itavia. Se è stato un atto di guerra .questa comunità non li lascerà in pace", ha detto il sindaco.