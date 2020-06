Pd, Zingaretti alla direzione: 'Nessun contrasto con Conte ma serve svolta'

"Lo scenario pretende scelte nuove e una decisiva svolta da svolgere con gli alleati, questo è il cuore del confronto con Conte in queste ore e che continuerà nelle prossime settimane, nessuna contrapposizione ma la necessità per tutti di un salto di qualità necessario". Così il segretario Pd Nicola Zingaretti nel suo intervento alla direzione nazionale del Pd.

L'INTERVENTO

"Ora servono risposte urgenti alle crisi industriali, come Mittal e Alitalia, e decreti come semplificazioni, sicurezza e provvedimenti urgentissimi nel campo della giustizia. Siamo a un momento cruciale in cui si giocano i destini della legislatura e il futuro dell'Italia. Sono fiducioso e dobbiamo chiamare il paese a ricostruire la fiducia".

"Sembra passato un secolo - ha detto in apertura il segretario - tutto è di nuovo cambiato, per prima volta nella storia politica italiana la riunione di un partito si svolge grazie alla rete e questo dà l'idea dello sconvolgimento epocale che abbiamo vissuto".

Il Pd dovrebbe tornare anche sulla questione Stati Generali. "L'importante - ha sottolineato ieri il vice segretario Andrea Orlando - è che "siano un inizio e non una falsa partenza. Bisogna arrivare all'appuntamento per usare i fondi Ue con idee chiare".