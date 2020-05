Governo ipotizza anticipo regionali

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Le elezioni Regionali, quelle comunali, nonché il referendum costituzionali e le suppletive di Camera e Senato potrebbero svolgersi già a settembre. Lo prevede un emendamento della relatrice al decreto sul rinvio in autunno delle elezioni, Anna Bilotti, (M5s) appena presentato in Commissioni Affari costituzionali. Anche il sottosegretario all'Interno, Achille Variati, intervenendo in Commissione ha parlato della possibilità di tenere a settembre "sia il primo che il secondo turno".