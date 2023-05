Canada, oltre 16 mila persone evacuate per un incendio

(ANSA) - OTTAWA, 29 MAG - Più di 16.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case in Nuova Scozia, nel Canada orientale, dopo che uno dei tanti incendi che hanno devastato il Paese ha minacciato la città di Halifax. Lo hanno riferito le autorità.

L'incendio, ancora fuori controllo nel nord-ovest della città, non è avanzato da quando, domenica sera, è stato dichiarato lo stato di emergenza, lasciando i residenti delle periferie in allerta, pronti a evacuare in qualsiasi momento.

Sui canali televisivi scorrono immagini di grandi colonne di fumo e diverse case e automezzi ridotti in cenere, ma non risulta nessun ferito.

Il premier della Nuova Scozia Tim Houston ha descritto una provincia "sotto tensione", mentre il sindaco di Halifax Mike Savage ha parlato di un incendio "senza precedenti".

Anche se ieri i venti che avevano alimentato le fiamme hanno cambiato direzione, non è stato sufficiente per scongiurare il pericolo. Solo la pioggia potrebbe consentire di controllare il fuoco, hanno detto, ma non sono previste precipitazioni durante la settimana.

Ieri incendi erano in corso in otto delle tredici province e territori del Canada. Negli ultimi anni, il Canada occidentale è stato ripetutamente colpito da eventi meteorologici estremi, la cui intensità e frequenza sono aumentate con il riscaldamento globale. (ANSA).