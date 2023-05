Memorial Day, Biden loda il sacrificio dei caduti in guerra

(ANSA) - WASHINGTON, 29 MAG - Joe Biden ha celebrato il Memorial Day con la tradizionale cerimonia della deposizione di una corona di fiori al cimitero nazionale di Arlington, dove ha lodato il sacrificio di generazioni di soldati statunitensi morti combattendo per il loro Paese. Insieme al presidente e alla first lady, la sua vice Kamala Harris con marito e il capo del Pentagono Lloyd Austin.

La ricorrenza in onore di tutti i caduti americani in guerra è arrivata all'indomani dell'accordo tra Biden e lo speaker della Camera Kevin McCarthy per aumentare il tetto del debito americano, che ora attende l'approvazione del Congresso.

Prima della cerimonia i Biden hanno ospitato una colazione alla Casa Bianca per i membri delle organizzazioni di veterani, dell'esercito, delle famiglie dei militari, compresi quelli morti in guerra. Il presidente e la first lady torneranno più tardi nella loro casa a Wilmington, nel Delaware, per trascorrere il resto del ponte festivo. (ANSA).