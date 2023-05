Allarme squali, lo stato di New York dispiega 10 droni

(ANSA) - WASHINGTON, 27 MAG - Dopo una serie di attacchi di squali sulla costa est degli Stati Uniti, e in previsione dell'estate, New York ha deciso di schierare i droni per prevenire incontri potenzialmente pericolosi. Lo riporta Axios.

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato che lo Stato si sta dotando di 10 nuovi dispositivi avanzati, dotati di termocamera e telemetro laser. Se un drone dovesse segnalare la presenza di uno squalo, le acque e la spiaggia antistante saranno immediatamente evacuati. Ma i droni poranno essere usati anche per operazioni di ricerca e soccorso, come alternativa più economica agli elicotteri.

Se pur ancora estremamente rari, nell'ultima settimana gli attacchi degli squali sono aumentati. Lo scorso weekend un surfista di 15 anni è rimasto ferito al largo di Stone Harbor, nel New Jersey, mentre ai Caraibi una giovane turista ha perso una gamba dopo essere stata attaccata. (ANSA).