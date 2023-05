Usa, 'indaghiamo se nostre armi siano state usate a Belgorod'

(ANSA) - NEW YORK, 25 MAG - Gli Stati Uniti stanno indagando per accertare se apparecchiature americane siano state usate nelle incursioni di partigiani russi anti-putiniani a Belgorod.

Lo afferma il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale americano John Kirby, sottolineando che sono in corso indagini sulle informazioni relativi all'uso di armi americane a Belgorod. (ANSA).