Biden, 'voi dite che sono antico, io dico che sono esperto'

WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha preso la palla al balzo ieri sera alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, ridendo alle battute taglienti sulla sua età e rispondendo con le sue: "Chiamatemi vecchio, io lo chiamo essere esperto. Voi dite che sono antico, io dico che sono saggio", ha detto.

Il corrispondente del "Daily Show" Roy Wood Jr è stato il protagonista del dopocena e si è divertito a prendere in giro Biden, che a 80 anni si è candidato a un secondo mandato. Wood ha ricordato le recenti proteste in Francia contro l'innalzamento dell'età pensionabile: "Hanno fatto una rivolta perché non vogliono lavorare fino a 64 anni. Nel frattempo in America abbiamo un uomo di 80 anni che ci implora per altri quattro anni di lavoro", e ha aggiunto: "Dite quello che volete del nostro presidente, ma quando si sveglia dal pisolino, il lavoro viene fatto".

Biden dal canto suo ha rivolto una frecciata al magnate dei media Rupert Murdoch, il 92enne proprietario della rete televisiva conservatrice Fox News: "Potreste pensare che non mi piaccia Rupert Murdoch, ma non è affatto vero. Come può non piacermi un uomo che mi fa assomigliare alla (29enne pop star) Harry Styles?", ha scherzato.