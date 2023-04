Fox evita il processo e patteggia sul voto del 2020

Rupert Murdoch evita il processo con un accordo in extremis. Fox infatti ha patteggiato con Dominion Voting Systems, evitando così uno show pubblico che avrebbe rischiato di portare sul banco degli imputati il tycoon australiano e molti volti noti del suo network televisivo.

In base all'intesa raggiunta Fox pagherà 787,5 milioni di dollari, hanno detto i legali di Dominion fuori dal tribunale del Delaware dove tutto era pronto per il processo. "Fox ha ammesso di aver detto bugie su Dominion che hanno causato enormi danni alla mia società", ha poi spiegato l'amministratore delegato della società John Poulos, definendo il patteggiamento storico. Dominion nel 2021 aveva fatto causa a Fox per diffamazione chiedendo danni per 1,6 miliardi di dollari. Al centro del contenzioso le teorie della cospirazione sulle elezioni del 2020 truccate cavalcate da Fox che, in onda, ha definito più volte truccati a favore di Joe Biden i dispositivi di voto di Dominion e ha accusato i dipendenti della società di aver pagato mazzette ai funzionari elettorali. Alcuni in casa Fox hanno anche detto in diretta che Dominion aveva lavorato in passato per il leader del Venezuela Hugo Chavez.

L'intesa è arrivata dopo che l'apertura del processo era slittata di un giorno e i 12 giurati che avrebbero dovuto decidere le sorti dell'azione legale per diffamazione erano stati scelti. In mattinata il giudice aveva dato istruzioni ai giurati e concesso loro una pausa pranzo: i lavori sarebbero dovuti iniziare ufficialmente alle 13.30 ora locale con le arringhe iniziali. Ma in aula i giurati sono tornati solo alle 16.00, quando il giudice ha annunciato che le "parti avevano risolto il caso". Un annuncio in contemporanea con la chiusura di Wall Street, dove Fox è quotata e dove, nelle contrattazioni after hours perde l'1%.

Il patteggiamento riflette l'"impegno ad alti standard di giornalismo. Siamo lieti della decisione di risolvere la disputa con Dominion in modo amichevole, così da consentire al paese di guardare avanti", ha commentato Fox. Per il network il patteggiamento evita un processo potenzialmente imbarazzante che avrebbe potuto creare difficoltà a Rupert Murdoch e al figlio Lachlan, esponendoli a critiche per la loro supervisione della copertura giornalistica.