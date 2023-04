Leak Usa rivelano, intercettato segretario generale Onu

(ANSA) - NEW YORK, 17 APR - Gli Stati Uni hanno intercettato le conversazioni telefoniche del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres con altri funzionari delle Nazioni Unite. Lo rivelano i leak americani trapelati negli ultimi e riportati dal Washington Post. I documenti riportano un sommario di conversazioni in Guterres si definisce "sdegnato" per il divieto di una visita in Etiopia e frustrato con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky.

In uno dei documenti, infatti, Guterres è descritto come non contento della possibilità di visitare Kiev in marzo, a ridosso della sua trasferta in Africa e poi in Svizzera, Iraq e Qatar.

Le ragioni del suo non essere contento non sono spiegate ma un diplomatico dell'Onu ha messo in evidenza che Guterres viaggia su voli di linea e la visita in Ucraina avrebbe rappresentato un altro lungo viaggio per il 73enne. (ANSA).