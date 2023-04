Esplosione in una fattoria del Texas, morte 18.000 mucche

Circa 18.000 mucche sono morte in un'esplosione avvenuta di un caseificio del Texas, nel sud degli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità locali, riferendo anche di una persona rimasta ferita. "Si tratta del più mortale incendio avvenuto in una fattoria di bestiame nella storia del Texas; le indagini e lo sgombero richiederanno probabilmente del tempo", ha dichiarato il commissario statale per l'agricoltura Sid Miller.

L'esplosione e l'incendio che ne è seguito hanno devastato nella notte tra lunedì e martedì il caseificio di Southfork, situato nei pressi della cittadina di Dimmit nella regione texana della Panhandle. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la polizia, che "hanno scoperto che all'interno era rimasta intrappolata una persona". Il lavoratore agricolo è stato salvato e trasportato in aereo in ospedale.

L'origine dell'esplosione e dell'incendio non è stata ancora determinata, ha affermato Miller descrivendo l'evento come "terribile". Lo sceriffo della contea di Castro, Sal Rivera, ha detto alla Cbs che un sistema di scarico dei fumi del letame potrebbe essersi "surriscaldato".