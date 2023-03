Usa: il Kentucky approva la stretta sui transgender

(ANSA) - NEW YORK, 29 MAR - Il veto del governatore non riesce a bloccare la legge anti-transgender in Kentucky. I repubblicani alla Camera e al Senato dello Stato infatti superano, grazie allo loro super maggioranza, la bocciatura di Andy Beshear e danno il via libera a una delle leggi più severe d'America per i transgender. La norma vieta operazioni chirurgiche e terapie ormonali per gli under 18 anni, e impedisce ai distretti scolastici di chiedere agli studenti il pronome con cui identificarsi se questo "non è conforme al sesso biologico indicato sul certificato di nascita". Ai medici viene poi obbligata la sospensione immediata delle cure ai minori che vogliono effettuare la transizione al sesso opposto. (ANSA).