Blinken, condanniamo tentativi di Mosca di punire reporter

(ANSA) - NEW YORK, 30 MAR - Il segretario di Stato americano Antony Blinken condanna l'arresto in Russia del giornalista del Wall Street Journal. "Condanniamo nei termini più duri i continui tentativi del Cremlino di intimidire, reprimere e punire i giornalisti e le voci della società civile", afferma Blinken sottolineando che il Dipartimento di Stato è in contatto con il quotidiano Usa. (ANSA).