Nuova alleanza anti-droga tra Onu, Usa e Argentina

(ANSA) - BUENOS AIRES, 28 MAR - L'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (Unodc), la Sezione Anti-Narcotici (Inl) del Dipartimento di Stato Usa e il Governo argentino hanno annunciato lunedì a Buenos Aires una "nuova alleanza per rafforzare il controllo sui precursori chimici, l'interdizione delle droghe illecite (con enfasi sulle droghe sintetiche e sulle nuove sostanze psicoattive) e la risposta della giustizia penale al traffico di stupefacenti e alla corruzione associata a questo fenomeno" in Argentina.

Il progetto, si legge in una nota dell'Unodc, si concentrerà sulla Città autonoma di Buenos Aires (Caba), la provincia di Buenos Aires e la provincia di Santa Fe e fa parte di un piano strategico che cerca di articolare gli sforzi dei Paesi della regione per affrontare le droghe illecite e la criminalità.

Si tratta, evidenzia il comunicato, del primo strumento progettato dall'organizzazione dipendente dalle Nazioni Unite esclusivamente per l'Argentina con una durata di tre anni.

L'iniziativa riguarderà principalmente pubblici ministeri e funzionari giudiziari, personale civile dei ministeri della sicurezza e personale doganale e funzionari delle aree antidroga.

A questo proposito, la rappresentante regionale dell'Unodc, Candice Welsch, ha ricordato che "è sempre più urgente un'azione coordinata tra i Paesi del Cono Sud per affrontare efficacemente il problema delle droghe illecite" e ha aggiunto che "questo progetto è un simbolo di coordinamento tra gli Stati per affrontare le sfide del narcotraffico e delle economie illegali, (ANSA).