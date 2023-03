Media, 'Trump verso incriminazione'. Ma ancora nessuna notifica

(ANSA) - NEW YORK, 21 MAR - Donald Trump potrebbe essere incriminato oggi per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels, ma presentarsi alla procura di New York la settimana prossima.

Lo riporta il Daily Mail citando alcune fonti, secondo le quali il Secret Service metterà a punto piani per far sì che l'ex presidente arrivi a New York la prossima settimana.

La procura di Manhattan, però, non ha ancora formalmente notificato a Trump se intende incriminarlo. Secondo Fox c'è anche la possibilità che il procuratore Alvin Bragg decida di non procedere. Uno o più testimoni saranno sentiti oggi dal grand jury, poi inizieranno le deliberazioni. Se ci sarà un'incriminazione i legali di Trump saranno immediatamente avvertiti e inizieranno le trattative sui termini per l'apparizione in tribunale di Trump. L'idea di una parata davanti alle telecamere e ai giornalisti alla procura di Manhattan non dispiace a Donald Trump che, con i suoi collaboratori a Mar-a-Lago, ha anche ironizzato sulla possibilità di sorridere ai media nell'occasione. (ANSA).