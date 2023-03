Trump, procuratore Ny interferisce nelle presidenziali

(ANSA) - WASHINGTON, 20 MAR - "E' il procuratore distrettuale di Manhattan che sta violando la legge utilizzando la testimonianza falsa e completamente screditata (anche dal tribunale del distretto sud!) di un condannato bugiardo, criminale e carcerato, Michael Cohen, per perseguire e incriminare incredibilmente un ex presidente, ora candidato presidenziale in testa (di gran lunga!), per un reato che non esiste. Alvin Bragg dovrebbe essere ritenuto responsabile del reato di "interferenza nelle elezioni presidenziali": lo scrive Donald Trump sul suo social Truth. (ANSA).