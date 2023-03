Casa Bianca,se Cina propone cessate fuoco Kiev lo respinga

(ANSA) - WASHINGTON, 20 MAR - Se la Cina lancerà un appello per un cessate il fuoco durante la visita di Xi a Mosca, Kiev dovrebbe respingerlo, "cosa che faremo anche noi", perchè "fondamentalmente ratificherebbe ciò che (i russi) sono stati in grado di conquistare dentro l'Ucraina e darebbe loro tempo e modo di prepararsi": lo ha ribadito alla Cnn il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby. (ANSA).