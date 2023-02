Washington annuncia altri 2 mld di aiuti militari a Ucraina

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Washington erogherà un'altra tranche di aiuti militari all'Ucraina pari a 2 miliardi di dollari, un anno dopo l'inizio dell'invasione russa: lo ha annunciato alla CNN il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan.

Sullivan non ha fornito dettagli su queste nuove consegne.

L'alto funzionario, che ha accompagnato Joe Biden in una visita a sorpresa a Kiev questa settimana, ha aggiunto che l'amministrazione statunitense si chiede costantemente come "dare all'Ucraina gli strumenti di cui ha bisogno per vincere".

(ANSA).