Usa: i sondaggi bocciano Biden, per il 62% non ha fatto molto

(ANSA) - WASHINGTON, 07 FEB - Joe Biden si prepara a vantare i successi dei primi due anni della sua amministrazione nel discorso sullo stato dell'Unione ma i sondaggi lo bocciano: l'ultimo, targato Washington Post/Abc, rivela che il 62% degli americani pensa che abbia realizzato "non moltissimo" o "poco o nulla", mentre il 36% pensa il contrario. E il 58% degli elettori democratici o degli indipendenti che simpatizzano a sinistra vorrebbe un altro candidato per la Casa Bianca.

Appare una magra consolazione che nello stesso sondaggio gli americani manifestino scarso apprezzamento anche verso il neo speaker repubblicano della Camera Kevin McCarthy: meno del 20% ha moltissima o molta fiducia nei suoi confronti, mentre il 71% ne ha "solo un po'" o per nulla. Ma il Paese sembra diffusamente scettico: il 72% non ha fiducia nei parlamentari repubblicani, il 70% in quelli dem e il 68% in Biden. Peccato però che tocchi al presidente dover fare i conti con la ventilata ricandidatura.

(ANSA).