Usa: teschio di delfino in valigia, la scoperta a scalo Detroit

(ANSA) - NEW YORK, 06 FEB - Insolita scoperta all'aeroporto internazionale di Detroit, Michigan. Le autorità hanno trovato il teschio di un delfino all'interno di una valigia a bordo di un volo internazionale e hanno subito avviato indagini per accertarne la provenienza. Il possesso o l'introduzione negli Stati Uniti di qualsiasi oggetto di fauna selvatica è illegale, ma non è chiaro al momento se siano stati effettuati arresti. "Prendiamo seriamente il contrabbando di fauna selvatica - hanno dichiarato le autorità - e lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner federali alla 'U.S. Fish and Wildlife Service' per proteggere qualsiasi tipo di fauna e il loro habitat". (ANSA).