Usa, visita Blinken in Cina rinviata per pallone-spia

(ANSA) - WASHINGTON, 03 FEB - La visita in Cina del segretario di stato americano Antony Blinken è stata rinviata dopo che il dipartimento della Difesa Usa ha rilevato la presenza di un 'pallone-spia' cinese nei cieli americani. Lo ha detto un alto funzionario del dipartimento americano in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti. "In questo momento una visita a Pechino non sarebbe costruttiva, ma il segretario intende recarsi in Cina alla prima occasione utile", ha sottolineato il funzionario. (ANSA).