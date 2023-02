Usa 2024:media, Nikki Haley annuncerà candidatura il 15/2

(ANSA) - WASHINGTON, 01 FEB - Nikki Haley, ex ambasciatrice Usa all'Onu durante l'amministrazione Trump ed ex governatrice del South Carolina, e' pronta ad annunciare la sua candidatura alla Casa Bianca il 15 febbraio a Charleston. In una mail ai suoi sostenitori ha indicato quella data per un "annuncio speciale", che secondo il quotidiano The Post and Courier e' appunto la sua discesa in campo. Sara' la prima candidata repubblicana a sfidare Donald Trump nelle primarie. (ANSA).