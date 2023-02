Media, Biden potrebbe incontrare Zelensky in Polonia

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden potrebbe incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Polonia. Lo riporta il quotidiano polacco 'Dziennik Gazeta Prawna' con riferimento a una fonte diplomatica a Kiev.

Il presidente Usa dovrebbe effettuare un viaggio in Europa in occasione dell'anniversario del 24 febbraio. Zelensky intende presentare a Biden il suo piano di pace in 10 punti, inclusa la creazione di un tribunale speciale per indagare sui crimini di guerra commessi dagli occupanti russi. Allo stesso tempo, saranno condotti negoziati sugli armamenti per l'Ucraina.

