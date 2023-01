Usa: Trump fa causa a Bob Woodward

Donald Trump ha fatto causa al celebre giornalista Bob Woodward per aver pubblicato l'audio delle loro interviste, a compendio del suo libro 'Rage'. Lo riportano i media americani. L'ex presidente Usa ha parlato 19 volte con il reporter dello scandalo 'Watergate' quando era alla Casa Bianca. Secondo la denuncia, depositata presso un tribunale federale della Florida, il tycoon ha acconsentito a che le interviste fossero registrate solo ai fini del libro e non avrebbe autorizzato la pubblicazione delle interviste. Trump accusa Woodward di "usurpazione sistematica, manipolazione e sfruttamento". I 'Trump tapes' sono stati pubblicati a ottobre e includono 20 conversazioni tra Woodward e il tycoon, 19 da presidente e una da candidato. "Volevo che si sentisse la sua voce, le sue parole, come un documento storico, in modo che le persone potessero ascoltare e fare le loro valutazioni", dichiara il giornalista nella presentazione dell'audiolibro definendo i colloqui "lunghi" e "grezzi".