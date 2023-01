Fondazione Harry e Meghan costruisce parco giochi a Uvalde

(ANSA) - NEW YORK, 30 GEN - La fondazione creata dal principe Harry e dalla moglie Meghan Markle ha raccolto 13 milioni di dollari per progetti benefici e ne ha già distribuiti tre milioni. Tra i progetti a cui ha donato la Archewell Foundation c'è anche un parco giochi a Uvalde, in Texas, dove sono stati uccisi 19 bambini e 2 insegnanti nel corso di una sparatoria nel maggio scorso alla Robb Elementary School.

Meghan Markle aveva visitato la cittadina dopo l'orribile massacro. Archewell ha fatto sapere di aver anche contribuito a procurare 12,6 milioni di vaccini contro il Covid in collaborazione con Global Citizen, ha aiutato a salvare oltre 7.400 persone dall'Afghanistan in collaborazione con Human First Coalition e ha fornito 50.000 pasti attraverso una partnership con World Central Kitchen. (ANSA).