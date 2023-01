Usa: Marjorie Taylor Greene aspira a essere vicepresidente Trump

(ANSA) - NEW YORK, 25 GEN - Marjorie Taylor Greene, la deputata repubblicana trumpiana di ferro e vicina ai cospirazionisti di QANon, aspira a essere scelta da Donald Trump come sua vice nel 2024. Lo riporta Nbc citando alcune fonti.

"E' ambiziosa. Ritiene di essere nella short list di Trump per la vicepresidenza", ha detto Steve Bannon, l'ex controverso stratega del tycoon nel corso del suo podcast War Room. (ANSA).