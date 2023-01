Usa: due sparatorie a Half Moon Bay in California, 7 morti

(ANSA) - NEW YORK, 23 GEN - Almeno sette morti in due distinte sparatorie, ad opera della stessa persona, ad Half Moon Bay, in California a sud di San Francisco.

Il killer della nuova strage, dopo quella di ieri con 11 morti, sempre in California, è un uomo di 67 anni, identificato in Zhao Chunli. "E' sotto custodia e l'arma" usata "è stata recuperata. Non c'è alcuna minaccia per la comunità", afferma la polizia. (ANSA).